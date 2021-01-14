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Россия покидает Договор по открытому небу
14:33
Фото: dsvf.ru
Россия начинает выход из Договора по открытому небу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сегодня распространил МИД РФ. После выхода Вашингтона из соглашения Москва выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" ДОН предложения по поддержанию его жизнеспособности, напомнили в ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, после того, как власти Соединенных Штатов вышли из соглашения, российская сторона выдвигала конкретные предложения, которые соответствовали "фундаментальным положениям" ДОН по поддержанию его дальнейшей жизнеспособности.
По причине отсутствия прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях российское внешнеполитическое ведомство официально объявило о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН. В дипведомстве подчеркнули, что по завершении этого процесса депозитариям направят соответствующее уведомление.
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