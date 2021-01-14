Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Илларионова после поста о захвате Капитолия уволили из Института Катона

08:27

Фото: buzzfeed.com



В Соединенных Штатах уволен бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов, опубликовавший пост о недавнем штурме Капитолия.



По словам Илларионова, он больше не является сотрудником американской исследовательской организации Институт Катона.



О случившемся Андрей Илларионов рассказал в своем "Живом журнале". Как стало известно, его уволили из-за содержания постскриптумов, которые были присоединены к посту "Поджог Рейхстага". Илларионов пояснил, что об этом ему сообщил вице-президент Института Катона.



Исследователь также отметил, что когда начинал работать в этой американской организации, ему объяснили, что у них "нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы". Подчеркивалось, что сотрудники института могут иметь разные позиции, а также имеют полное право их выражать.



По словам Илларионова, его увольнение свидетельствует о том, что "подход изменился". Свободу слова он при этом назвал "фундаментом, исходной точкой, свободного общества".



Ранее в американском издании Politico появилась публикация о проверке, которую либетарианский Институт Катона начал после поста Илларионова. Отмечалось, что речь идет о признаках "теории заговора о выборах 2020 года", которые призваны поддержать штурмовавших Капитолий сторонников президента США Дональда Трампа.



В период 2000–2005 годов Илларионов являлся советником российского президента по экономическим вопросам. Позднее он стал старшим научным сотрудником Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона.



В своей публикации о недавних событиях в Вашингтоне Илларионов выразил мнение о том, что беспорядки у здания Конгресса, случившиеся 6 января, напоминают ему провокацию спецслужб и активистов движения Black Lives Matter.



Автор: Злата Богатова

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