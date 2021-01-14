|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье подросток впал в кому, выпив в школе неизвестную жидкость
14.1.2021 18:27
Фото: vk.com
Эксперты сейчас пытаются установить состав жидкости, после которой школьник попал в больницу.
ЧП случилось в Балашихе, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столичного региона.
По имеющимся данным, подросток выпил неизвестную жидкость, находясь в школе. Вскоре юноша впал в состояние комы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Уточняется, что инцидент зафиксирован в школе № 23. Со слов очевидцев, 15-летний школьник выпил неизвестную жидкость, которая находилась в бутылке из-под хлоргексидина.
Эксперты проводят токсикологическое исследование, чтобы установить состав вещества, которым мог отравиться пострадавший ученик.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|