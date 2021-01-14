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В Подмосковье подросток впал в кому, выпив в школе неизвестную жидкость


14.1.2021 18:27
В Подмосковье подросток впал в кому, выпив в школе неизвестную жидкостьФото: vk.com

Эксперты сейчас пытаются установить состав жидкости, после которой школьник попал в больницу.

ЧП случилось в Балашихе, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столичного региона.

По имеющимся данным, подросток выпил неизвестную жидкость, находясь в школе. Вскоре юноша впал в состояние комы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Уточняется, что инцидент зафиксирован в школе № 23. Со слов очевидцев, 15-летний школьник выпил неизвестную жидкость, которая находилась в бутылке из-под хлоргексидина.

Эксперты проводят токсикологическое исследование, чтобы установить состав вещества, которым мог отравиться пострадавший ученик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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