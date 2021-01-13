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ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию РФ над Крымом
14:43
Фото: vk.com
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выразил готовность частично рассмотреть межгосударственную жалобу "Украина против России", передает ТАСС.
Решение было принято в связи с утверждениями официального Киева о фактах нарушений прав человека на полуострове.
Как указано в заявлении страсбургского суда, которое цитирует агентство, ЕСПЧ "считает себя неправомочным" принимать решения по поводу того, было ли, в соответствии с российским законодательством, включение Крыма в состав РФ законным с позиции международного права.
Жалобы, которые ранее были поданы представителями Украины в отношении России в связи с нарушениями прав человека в Крыму, "частично приемлемы для рассмотрения". При этом по существу жалобы решение примут позже, отмечается в официальном заявлении ЕСПЧ.
Представители властей Украины обратились в ЕСПЧ с жалобой в марте 2014 года. В заявлении указывалось на большое количество фактов нарушений прав человека и преступлений на территории Крыма, к которым, по мнению Киева, ответственна Россия.
В мае 2018 года палата ЕСПЧ, рассматривающая межгосударственные дела, вынесла решение об отказе от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. Позднее все жалобы, поступавшие от Украины по вопросам, связанным с Крымом, объединили в дело 20958/14.
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