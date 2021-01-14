|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Хабаровском спасли истощенную и обмороженную тигрицу
14.1.2021 08:11
Фото: vestiprim.ru
Животное обнаружили на дороге неподалеку от населенного пункта Покровка в Бикинском районе, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Хабаровского края. Осмотрев тигрицу с признаками сильного истощения и обморожением, специалисты приняли решение об изъятии этого хищника из естественной среды обитания.
В целях сохранения ее жизни тигрицу направят в центр реабилитации диких животных "Утес", который находится в селе Кутузовка района им. Лазо. После того, как состояние отловленного животного стабилизируется, дальнейшую его судьбу будет решать Роспотребнадзор. Отмечается, что самке, попавшей в беду, около пяти лет. Помимо признаков сильного истощения, специалисты выявили у нее обморожения лап, хвоста и ушных раковин.
Известно также, что еще один амурский тигр в скором времени будет отловлен на территории Ванинского района. Хищник представляет серьезную угрозу для людей, ранее он насмерть задрал охотника. Останки мужчины нашли 10 января на расстоянии около 200 м от зимовья.
Специалисты установили, что животное атаковало человека, когда тот находился в семи метрах от охотничьей избы. Расправившись с погибшим, тигр оттащил его останки. В момент ЧП охотник не имел при себе оружия, указано в сообщении.
За период с начала года в Хабаровском крае уже зафиксировали три конфликтных ситуации с участием амурского тигра. Один из них произошел в районе 104 км автотрассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, где животное умертвило домашнюю собаку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|