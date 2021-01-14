Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Хабаровском спасли истощенную и обмороженную тигрицу

14.1.2021 08:11

Фото: vestiprim.ru



Животное обнаружили на дороге неподалеку от населенного пункта Покровка в Бикинском районе, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Хабаровского края. Осмотрев тигрицу с признаками сильного истощения и обморожением, специалисты приняли решение об изъятии этого хищника из естественной среды обитания.



В целях сохранения ее жизни тигрицу направят в центр реабилитации диких животных "Утес", который находится в селе Кутузовка района им. Лазо. После того, как состояние отловленного животного стабилизируется, дальнейшую его судьбу будет решать Роспотребнадзор. Отмечается, что самке, попавшей в беду, около пяти лет. Помимо признаков сильного истощения, специалисты выявили у нее обморожения лап, хвоста и ушных раковин.



Известно также, что еще один амурский тигр в скором времени будет отловлен на территории Ванинского района. Хищник представляет серьезную угрозу для людей, ранее он насмерть задрал охотника. Останки мужчины нашли 10 января на расстоянии около 200 м от зимовья.



Специалисты установили, что животное атаковало человека, когда тот находился в семи метрах от охотничьей избы. Расправившись с погибшим, тигр оттащил его останки. В момент ЧП охотник не имел при себе оружия, указано в сообщении.



За период с начала года в Хабаровском крае уже зафиксировали три конфликтных ситуации с участием амурского тигра. Один из них произошел в районе 104 км автотрассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, где животное умертвило домашнюю собаку.



Автор: Злата Богатова

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