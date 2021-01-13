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В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
00:49
Фото: press-az.com
Российские власти не обещали "просто так" возвратить Азербайджану ряд районов Карабаха, отмечает пресс-служба МИД РФ.
С подобными утверждениями в статье под названием "Истоки 44-дневной войны" ранее выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
На связанные с РФ утверждения, которые не соответствуют действительности, указал российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям отечественного дипломатического ведомства Игорь Попов. Комментируя публикацию армянского премьера Никола Пашиняна, российский дипломат, в частности, отметил, что одним из главных принципов урегулирования обстановки в регионе является возвращение Азербайджану пяти районов в рамках первого этапа, и еще двух - в в ходе второго. Все это должно осуществляться исключительно "в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха", подчеркнул представитель МИД РФ.
В статье армянского премьер-министра говорилось о том, что все предложения Москвы, не затрагивавшие статус Карабаха, лишь сводились к возвращению под контроль Баку семи районов. По словам Попова, в действительности процесс нагорно-карабахского урегулирования предполагает признание за этим регионов прав, способных обеспечить полноценную жизнедеятельность его населения. Речь также идет об участии представителей НК в заседаниях ОБСЕ, окончании блокады и открытии границ при условии выполнения сторонами конфликта договоренностей о неприменении силовых методов.
Утверждения о том, что в Москве якобы предлагали "за просто так" возвратить Азербайджану семь районов, забыв про статус региона, не соответствует действительности, подытожил представитель российского внешнеполитического министерства.
В минувший понедельник, 11 января, в Кремле состоялась официальная встреча президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжались около четырех часов. Темой встречи, которая оказалась довольно результативной, являлось окончательное урегулирование обстаановки в Карабахе.
Представители Москвы, Баку и Еревана, в частности, успели согласовать формирование рабочей группы, которая будет создана на уровне вице-премьеров трех государств. Этой структуре предстоит заниматься вопросами, связанными с налаживанием транспортных и экономических связей в регионе. Предполагается, что первое заседание рабочей группы пройдет уже в течение января. К началу марта представят список, в который войдут конкретные проекты.
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