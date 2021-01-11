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Власти Литвы готовы переименовать Белоруссию
00:10
Фото: sb.by
МИД Литвы
Литовское руководство выразило готовность в случае согласия Минска сменить в официальном обороте название Белоруссии.
Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провел встречу с экс-кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской. Глава белорусской оппозиции, покинув Минск, на территории этого прибалтийского государства находится с конца прошлого лета.
После переговоров с Тихановской литовский министр заявил о том, что существующее сейчас наименование соседнего государства "трактует Белоруссию как часть России". Поэтому в случае согласия официального Минска в Вильнюсе готовы изменить название Белоруссии.
Глава литовского МИД при этом напомнил, что ранее власти страны уже приняли решение об изменении названия Грузии, которая теперь в официальном обороте именуется как Сакартвело. Каким образом в Вильнюсе собираются называть Белоруссию, Ландсбергис пока уточнять не стал.
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