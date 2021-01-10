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В Сочи пойман грабитель, вынесший более 1 млн из банка в центре Петербурга
10.1.2021 13:32
Фото: kompromat.wiki
Полиция Сочи задержала 30-летнего уроженца Хабаровского края, который подозревается в разбойном нападении на один из банков Северной столицы.
Как передают российские СМИ, мужчину уже этапировали в Петербург.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга уточняется, что преступление было совершено 4 января в Адмиралтейском районе города. Известно также, что задержанному тридцать лет, он является уроженцем Хабаровского края. В общей сложности ему удалось похитить около 1 млн 180 тыс. рублей. Были ли найдены украденные деньги, пока не уточняется.
Похищение было зафиксировано в отделении банка, расположенном на Сенной площади. По данным полиции, в помещение ворвался неизвестный в медицинской маске. Угрожая предметом, визуально напоминающим пистолет, он заставил менеджера финансовой организации отдать ему деньги. Сразу после нападения злоумышленник скрылся с места ЧП.
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