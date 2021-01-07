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Скончался основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи»
12:24
Фото: geekpic.net
Бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни.
Предприниматель скончался в собственном доме в Подмосковье, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря создателя брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica.
Представитель предпринимателя не стал давать каких-либо комментариев о причинах кончины Андрея Трубникова, отмечает издание.
Бизнесмен запустил собственный бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, а спустя еще шесть лет наладил выпуск продукции под маркой Natura Siberica. В 2012 году Трубников основал одноименную розничную сеть, которая на текущий момент включает в себя свыше пятидесяти точек в РФ и других странах.
Кроме того, под брендом Organic Shop, также принадлежащим Трубникову, успешно действуют десятки магазинов, специализирующихся на продаже средств по уходу. Компании, которыми владеют бизнесмен и его родственники, по итогам 2019 года принесли выручку в размере около 14 млрд рублей.
В конце ноября прошлого года от осложнений коронавирусной инфекции скончался основатель бренда "Б.Ю. Александров". Российский бизнесмен Борис Александров был госпитализирован в тяжелом состоянии и несколько последних дней провел на аппарате ИВЛ. Предпринимателю было семьдесят три года.
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