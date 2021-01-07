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Молдавский политик принес извинения семьям с детьми с аутизмом


7.1.2021 15:32
Молдавский политик принес извинения семьям с детьми с аутизмомФото: marketingaffiliategems.com

Депутат от Партии социалистов Молдавии Василе Боля извинился перед родителями, которые воспитывают детей, страдающих аутизмом.

Адресованная им публикация появилась на странице политика в социальной сети Facebook.

Высказывания Василе Боля ранее вызвали большой резонанс в Молдавии, получив широкое обсуждение в прессе и Сети. Депутат комментировал обращение представителей партии "Действие и солидарность" в Конституционный суд, которые просили разъяснений по вопросу возможного роспуска парламента 67 голосами.

Говоря об инициативе коллег, депутат якобы назвал их официальное обращение "выдумкой аутистов". Сразу после этого на политика обрушилась волна резкой критики, в частности, со стороны активистов ассоциации SOS Autism. Кроме того, Василе Боля стал объектом обсуждения в СМИ и среди пользователей Сети.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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