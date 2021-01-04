Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп анонсировал «адскую битву» за пост президента

19:55

Фото: businessinsider.com



Американский лидер Дональд Трамп заверил, что не отдаст без сопротивления власть избранному президенту Соединенных Штатов, демократу Джо Байдену.



В случае, если сторонники Байдена "захватят" сенат и Белый дом, начнется "адская битва", подчеркнул Трамп.



На эту тему действующий американский президент высказался в ходе митинга, состоявшегося в штате Джорджия. Запись речи Дональда Трампа появилась в Twitter политика. По его словам, в случае, если "демократы займут сенат и Белый дом", начнется "адская битва".



Выборы президента прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. Процесс подсчета голосов оказался очень затянут по причине высокой явки и возможности голосовать по почте. В результате по решению выборщиков в качестве нового американского лидера был определен Джо Байден. Церемония инаугурации должна состояться 20 января.



Дональд Трамп продолжает отказываться признавать собственное поражение, настаивая на том, что результаты выборов были подтасованы. Все попытки политика обратиться в суд, чтобы оспорить итоги президентского голосования, пока оказались безуспешными. Предполагается, что в среду, 6 января, результаты выборов будут окончательно утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США.



Напомним, ранее в СМИ уже появлялись публикации о том, что Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:28 Песков рассказал о беспощадности и жестокости Путина

Песков рассказал о беспощадности и жестокости Путина 00:02 В Великобритании вновь объявили национальный карантин

В Великобритании вновь объявили национальный карантин 4.1.2021 23:23 Арабские страны готовы снять блокаду Катара

Арабские страны готовы снять блокаду Катара 4.1.2021 21:11 Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий 4.1.2021 20:05 В МАГАТЭ подтвердили, что в Иране началось обогащение урана до 20%