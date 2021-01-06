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Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, заявила британский посол


6.1.2021 18:25
Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, заявила британский посолФото: finansgundem.com

Посол Великобритании в США Карен Пирс сделала заявление о том, что Москва и Пекин не должны оказаться победителями в борьбе с коронавирусной пандемией.

Дипломат высказалась на эту тему в интервью Bloomberg.

Как подчеркнула посол Великобритании в США Карен Пирс, стратегическая борьба с Москвой и Пекином остается одним из наиболее важных вызовов современности. РФ и КНР не должны оказаться победителями в борьбе с коронавирусной пневмонией, подчеркнула представительница официального Лондона.

Пирс обратилась к "более открытым" государствам с призывом принимать эффективные меры и развиваться. В таком случае они будут процветать после завершения борьбы с COVID-19. По ее словам, в тех же целях стоит объединиться Великобритании и Соединенным Штатам.

В интервью Bloomberg британский дипломат также выразила мнение о том, что Китай может вновь стать трендсеттером в технологической сфере. В этой связи Пирс напомнила о событиях середины прошлого века, когда в КНР изобретали и распространяли ядерное вооружение.

По словам Пирс, нельзя допустить того, чтобы китайские стандарты оказались "заложены в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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