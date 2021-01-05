|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы
5.1.2021 21:00
Фото: mail.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев после возмутившего его заявления российского парламентария Вячеслава Никонова подготовил статью, которая появилась в республиканской газете Egemen Qazaqstan. Материал, в котором земля казахов названа главным богатством современного Казахстана, получил название "Независимость превыше всего".
Казахский лидер подчеркивает, что "никто извне" в прошлом не отдавал земли его народу. Казахи проживали там в течение многих столетий, указал Касым-Жомарт Токаев. "Священная земля, унаследованная от предков" является основным богатством нынешнего Казахстана, отметил политик и подчеркнул, что история его страны "не начинается 1991 или 1936 годом". В связи с этим он напомнил о периодах Золотой Орды и Тюркского каганата.
В своей статье Токаев также упомянул провокации, которые позволяют себе "некоторые иностранцы", сомневающиеся в территориальной целостности Казахстана. Необходимо вести защиту национальных интересов страны любыми способами, заявил политик.
Ранее депутат Госдумы Никонов РФ в эфире Первого канала заявил о том, что территория Казахстана представляет собой "большой подарок" Москвы. Позднее он пояснил, что при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами Республики Казахстан, интересы этого государства были соблюдены в полной мере.
Заявление Никонова вызвало крайне неоднозначную реакцию как в Казахстане, так и среди его коллег. В частности, по мнению депутата Госдумы Олега Шеина ("Справедливая Россия"), высказывания такого рода являлись ошибочными и неосторожными.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|