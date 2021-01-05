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Глава Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы


5.1.2021 21:00
Глава Казахстана написал статью после заявления депутата ГосдумыФото: mail.kz

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев после возмутившего его заявления российского парламентария Вячеслава Никонова подготовил статью, которая появилась в республиканской газете Egemen Qazaqstan. Материал, в котором земля казахов названа главным богатством современного Казахстана, получил название "Независимость превыше всего".

Казахский лидер подчеркивает, что "никто извне" в прошлом не отдавал земли его народу. Казахи проживали там в течение многих столетий, указал Касым-Жомарт Токаев. "Священная земля, унаследованная от предков" является основным богатством нынешнего Казахстана, отметил политик и подчеркнул, что история его страны "не начинается 1991 или 1936 годом". В связи с этим он напомнил о периодах Золотой Орды и Тюркского каганата.

В своей статье Токаев также упомянул провокации, которые позволяют себе "некоторые иностранцы", сомневающиеся в территориальной целостности Казахстана. Необходимо вести защиту национальных интересов страны любыми способами, заявил политик.

Ранее депутат Госдумы Никонов РФ в эфире Первого канала заявил о том, что территория Казахстана представляет собой "большой подарок" Москвы. Позднее он пояснил, что при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами Республики Казахстан, интересы этого государства были соблюдены в полной мере.

Заявление Никонова вызвало крайне неоднозначную реакцию как в Казахстане, так и среди его коллег. В частности, по мнению депутата Госдумы Олега Шеина ("Справедливая Россия"), высказывания такого рода являлись ошибочными и неосторожными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

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