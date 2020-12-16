ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
В Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club
В Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагомРоссийские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Путин пока не решил, пойдет ли на новый срокПутин пока не решил, пойдет ли на новый срок
CNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации БайденаCNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Скончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий КернесСкончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес
Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилейСтудия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

CNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена


13:15
CNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации БайденаФото: smi2.net

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не намерен покидать Белый дом в день, когда состоится инаугурация избранного американского лидера Джо Байдена.

Об этом передает канал CNN со ссылкой на неназванных советников главы государства.

По данным телеканала, источник пояснил, что Дональд Трамп "устраивает чертову истерику", как поступает в моменты "глубочайшего отрицания". В действительности он конечно же "собирается уйти".

Ранее Трамп выразил намерение продолжать судебные процессы по оспариванию результатов президентских выборов в США.

Выборы, на которых одержал победу кандидат от Демократической партии Джо Байден, проходили в США 3 ноября. По результатам голосования коллегии выборщиков выяснилось, что Байдена поддержали 306 человек. Однако Дональд Трамп отказался признать поражение и заявил о масштабных фальсификациях. Суд уже отклонил большинство исков.

В минувший вторник, 15 декабря, глава РФ Владимир Путин направил поздравления Джозефу Байдену. В своем послании российский лидер пожелал американскому политику успешной деятельности на посту президента США и выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон, учитывая их "особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", несмотря на все имеющиеся разногласия смогут способствовать решению многих вызовов и проблем.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Путин прокомментировал гибель журналистки СлавинойПутин прокомментировал гибель журналистки Славиной
Масштабный сбой произошел в работе сервисов GoogleМасштабный сбой произошел в работе сервисов Google
В Чечне ликвидировали боевикаВ Чечне ликвидировали боевика
В Москве убили 19-летнего курьера Delivery ClubВ Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в ДавосеРоссияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru