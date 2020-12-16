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CNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
13:15
Фото: smi2.net
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не намерен покидать Белый дом в день, когда состоится инаугурация избранного американского лидера Джо Байдена.
Об этом передает канал CNN со ссылкой на неназванных советников главы государства.
По данным телеканала, источник пояснил, что Дональд Трамп "устраивает чертову истерику", как поступает в моменты "глубочайшего отрицания". В действительности он конечно же "собирается уйти".
Ранее Трамп выразил намерение продолжать судебные процессы по оспариванию результатов президентских выборов в США.
Выборы, на которых одержал победу кандидат от Демократической партии Джо Байден, проходили в США 3 ноября. По результатам голосования коллегии выборщиков выяснилось, что Байдена поддержали 306 человек. Однако Дональд Трамп отказался признать поражение и заявил о масштабных фальсификациях. Суд уже отклонил большинство исков.
В минувший вторник, 15 декабря, глава РФ Владимир Путин направил поздравления Джозефу Байдену. В своем послании российский лидер пожелал американскому политику успешной деятельности на посту президента США и выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон, учитывая их "особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", несмотря на все имеющиеся разногласия смогут способствовать решению многих вызовов и проблем.
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