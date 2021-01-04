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Песков рассказал о беспощадности и жестокости Путина
13:28
Фото: smi2.net
Российский лидер Владимир Путин может быть беспощаден и жесток, когда речь идет о таких вещах как воровство и предательство.
Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ, критика со стороны Владимира Путина иногда может оказаться настолько жесткой, что ему жить не хочется. Вместе с тем, как правило, у него есть возможность "высказать свою точку зрения главе государства", подчеркнул Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву, которое появилось сегодня на YouTube-канале журналиста.
Песков при этом не согласился с мнением о том, что у него могли сложиться некие личные отношения с Путиным. Напомнив о том, что стал пресс-секретарем президента в 2008 году, он отметил, что "многое прошло". "История отношений "начальник-подчиненный" давняя", учитывая, что были различные конфигурации офиса главы государства.
Заговорив о перспективах жизни после деятельности в администрации Путина, Песков заявил, что такая "жизнь есть". Официальный представитель Кремля в качестве примера назвал коллег, перешедших впоследствии на другую госслужбу или даже занявшихся бизнесом. По его словам, "внутреннее развитие всегда хорошо".
Напомним, в прошлом Песков отреагировал на критику Путина, когда глава государства заявил о том, что его прессс-секретарь иногда несет "пургу". Как пояснил тогда официальный представитель Кремля, не критикуют лишь того, кто ничего не делает. Вместе с тем, он никогда не излагает собственное частное мнение, и все это является совершенно нормальным рабочим процессом.
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