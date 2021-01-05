|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Прикамье три человека стали жертвами ДТП
5.1.2021 00:34
Фото: zbp.ru
Три человека получили смертельные травмы при столкновении двух легковых машин на территории Пермского края.
Авария произошла на автотрассе Пермь-Ильинский, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей местного полицейского главка.
Сигнал о дорожном инциденте поступил на пульт экстренных служб примерно в 21:00 минувшего понедельника, 4 января.
Согласно имеющимся данным, столкнулись машины Chevrolet Cobalt, водитель которой допустил выезд на встречную полосу, и Opel Antara. От полученных ранений на месте погибли три человека - оба водителя и пассажир Chevrolet Cobalt.
Причины и все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о ЧП в Улуг-Хемском районе Тувы, где жертвами дорожной аварии стали восемь человек. Трое пострадавших получили серьезные травмы и доставлены в больницы. Столкнулись две переполненные легковые машины, в которых местные жители направлялись в гости в соседние села, рассказали представители местных экстренных служб.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|