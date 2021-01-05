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В Прикамье три человека стали жертвами ДТП


5.1.2021 00:34
В Прикамье три человека стали жертвами ДТПФото: zbp.ru

Три человека получили смертельные травмы при столкновении двух легковых машин на территории Пермского края.

Авария произошла на автотрассе Пермь-Ильинский, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей местного полицейского главка.

Сигнал о дорожном инциденте поступил на пульт экстренных служб примерно в 21:00 минувшего понедельника, 4 января.

Согласно имеющимся данным, столкнулись машины Chevrolet Cobalt, водитель которой допустил выезд на встречную полосу, и Opel Antara. От полученных ранений на месте погибли три человека - оба водителя и пассажир Chevrolet Cobalt.

Причины и все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о ЧП в Улуг-Хемском районе Тувы, где жертвами дорожной аварии стали восемь человек. Трое пострадавших получили серьезные травмы и доставлены в больницы. Столкнулись две переполненные легковые машины, в которых местные жители направлялись в гости в соседние села, рассказали представители местных экстренных служб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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