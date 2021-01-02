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В Омске десятки домов остались без отопления в 30-градусный мороз


2.1.2021 13:42
В Омске десятки домов остались без отопления в 30-градусный морозФото: gorodkirov.ru

Омские коммунальщики продолжают устранять последствия крупной аварии, из-за которой жители почти сорока домов Ленинского округа с вечера пятницы остались без тепла. Температура в регионе при этом сейчас составляет около 31 градуса ниже нуля.

Сведения о ЧП подтвердила пресс-служба мэрии.

По данным местных властей, авария случилась накануне вечером, 1 января, рядом с домом No 3 по улице Моторной. Повреждение было зафиксировано на трубопроводе тепловых сетей диаметром 400 мм. Сведений о причинах инцидента пока нет.

В ликвидации аварии задействовано две бригады. Они уже завершили мероприятия по замене поврежденного участка теплосетей, сообщают представители городской администрации. По их словам, в самое ближайшее время тепло возвратится в квартиры местных жителей.

Как свидетельствуют данные сервиса "Мой дом", в тридцатиградусные морозы остались без отопления люди в тридцати семи домах Ленинского округа, в частности, проживающие на Сибирском проспекте и улице Моторной.

Автор: Злата Богатова

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