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В Омске десятки домов остались без отопления в 30-градусный мороз
2.1.2021 13:42
Фото: gorodkirov.ru
Омские коммунальщики продолжают устранять последствия крупной аварии, из-за которой жители почти сорока домов Ленинского округа с вечера пятницы остались без тепла. Температура в регионе при этом сейчас составляет около 31 градуса ниже нуля.
Сведения о ЧП подтвердила пресс-служба мэрии.
По данным местных властей, авария случилась накануне вечером, 1 января, рядом с домом No 3 по улице Моторной. Повреждение было зафиксировано на трубопроводе тепловых сетей диаметром 400 мм. Сведений о причинах инцидента пока нет.
В ликвидации аварии задействовано две бригады. Они уже завершили мероприятия по замене поврежденного участка теплосетей, сообщают представители городской администрации. По их словам, в самое ближайшее время тепло возвратится в квартиры местных жителей.
Как свидетельствуют данные сервиса "Мой дом", в тридцатиградусные морозы остались без отопления люди в тридцати семи домах Ленинского округа, в частности, проживающие на Сибирском проспекте и улице Моторной.
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