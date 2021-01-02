Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Омске десятки домов остались без отопления в 30-градусный мороз

2.1.2021 13:42

Фото: gorodkirov.ru



Омские коммунальщики продолжают устранять последствия крупной аварии, из-за которой жители почти сорока домов Ленинского округа с вечера пятницы остались без тепла. Температура в регионе при этом сейчас составляет около 31 градуса ниже нуля.



Сведения о ЧП подтвердила пресс-служба мэрии.



По данным местных властей, авария случилась накануне вечером, 1 января, рядом с домом No 3 по улице Моторной. Повреждение было зафиксировано на трубопроводе тепловых сетей диаметром 400 мм. Сведений о причинах инцидента пока нет.



В ликвидации аварии задействовано две бригады. Они уже завершили мероприятия по замене поврежденного участка теплосетей, сообщают представители городской администрации. По их словам, в самое ближайшее время тепло возвратится в квартиры местных жителей.



Как свидетельствуют данные сервиса "Мой дом", в тридцатиградусные морозы остались без отопления люди в тридцати семи домах Ленинского округа, в частности, проживающие на Сибирском проспекте и улице Моторной.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.1.2021 21:02 В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»

В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V» 2.1.2021 19:47 В Ливии освободили троих россиян

В Ливии освободили троих россиян 2.1.2021 18:56 Скончался актер Владимир Коренев

Скончался актер Владимир Коренев 2.1.2021 17:02 В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»

В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа» 2.1.2021 13:03 В Минздрав Украины подана заявка на регистрацию российской вакцины «Спутник V»