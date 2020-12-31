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В Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли 60 машин
12:19
Фото: kapital.kz
Во французском городе Страсбург в течение новогодней ночи из-за хулиганов были сожжены порядка шестидесяти автомобилей.
Как пишут зарубежные СМИ, полицейские задержали около двадцати участников беспорядков.
Со ссылкой на представителей префектуры отмечается, что хоть обстановка в городе сейчас достаточно напряженная, ситуация лучше, чем год назад. Тогда во время массовых беспорядков горели не только машины, но и дома.
В прошлый Новый год в Страсбурге всю праздничную ночь не прекращались столкновения местных жителей с сотрудниками полиции и пожарными.
Отмечается, что по всему городу, несмотря на официальный запрет, все еще раздаются взрывы петард. Полицейские и жандармы к настоящему времени задержали около двадцати участников беспорядков.
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