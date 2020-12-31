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Аэропорт «Домодедово» вернулся к штатной работе
31.12.2020 23:12
Фото: vk.com
После срыва множества рейсов из-за непогоды аэропорт "Домодедово" смог вернуться к нормальному режиму работы.
Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Как стало известно, аэропорт "Домодедово" после задержек и отмен рейсов, которые были связаны с неблагоприятными погодными условиями, сейчас уже действует в штатном режиме.
В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что по состоянию на 21:00 31 декабря аэропорт успел обслужить 187 вылетающих авиарейсов. До конца текущего дня совершат вылетят еще двадцать шесть самолетов.
Представители аэропорта подчеркнули, что приносят извинения всем пассажирам, которым пришлось столкнуться с вынужденными задержками их рейсов.
Ранее стало известно о том, что в столичных аэропортах сегодня было задержано или отменено почти полторы сотни авиарейсов. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия. Наибольшие изменения произошли в расписании "Домодедово".
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