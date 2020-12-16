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Эксперт назвал последствия отключения России от SWIFT
11:01
Фото: vk.com
Отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT, которым продолжают грозить Соединенные Штаты, в действительности может ударить по американской экономике. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
По словам эксперта, подобный вариант развития событий предполагает риски для экономики Соединенных Штатов, которая сейчас лишь восстанавливается после кризиса. Как пояснил Артем Тузов, говоря о возможных последствиях отключения России от SWIFT, в Москве могут ввести "жесткие санкции в отношении американских банков и политиков".
Кроме того, США в действительности обладают лишь гипотетическим влиянием на SWIFT, ведь ее штаб-квартира находится в Бельгии, пояснил специалист.
Тузов добавил, что резкое отключение России от этой системы способно вызвать панику на валютных рынках, что может спровоцировать в последующем ощутимые колебания. Затем ситуация нормализуется, и со временем финансовые операции начнут проводить в евро и юанях в других платежных системах, предположил эксперт.
Специалист напомнил о том, как Иран, подвергавшийся аналогичным ограничениям, достаточно быстро адаптировался в новых условиях. По словам Тузова, если в 2021 году будет введен цифровой рубль, международная платежная система попросту перестанет быть нужной - контрагенты смогут осуществлять расчеты без нее.
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