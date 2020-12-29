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Глава МИД Украины: Крым станет «адской» темой для России
13:09
Фото: vk.com
В следующем году тема Крыма станет "адской" для России, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам министра, запуск т.н. крымской платформы - переговорной площадки в целях координации международных усилий по возвращению полуострова под контроль Киева - будет основным рычагом давления.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил намерение приложить максимум усилий для того, чтобы в 2021 году существенно возросло международное давление на Россию в связи с Крымским полуостровом. В результате эта тема уже совсем скоро может стать "адской" для Москвы, заявил министр в интервью украинской службе новостей "ТСН". По его словам, киевские власти "уже много для этого сделали", и каждый гражданин должен знать: в Симферополе поднимут украинский флаг.
Глава дипломатического ведомства, говоря о предстоящем запуске т.н. крымской платформы, упомянул ряд государств, уже поддержавших этот проект и готовых принимать участие в саммите. Мероприятие планируется провести весной следующего года. При этом Кулеба отказался от уточнений, какие страны имеет в виду.
Ранее бывший губернатор Закарпатской и Луганской областей, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль заявил о том, что Украина может лишиться еще шести областей. Экс-замглавы МВД страны говорил об этом в интервью для Youtube-канала "Апостроф". По словам Москаля, еще не окончен проект "Новороссия", первоначально включавший в себя Крымский полуостров и ряд других регионов Украины, в частности, Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области.
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