Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киев может утратить контроль над шестью областями, заявил украинский генерал

06:56

Фото: znaj.ua



В будущем Украина может потерять шесть областей, заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший замглавы МВД страны, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.



Своим мнением по этому поводу он поделился на Youtube-канал "Апостроф".



По словам Геннадия Москаля, проект "Новороссия", включавший в себя Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую области, еще не завершен.



В период с 18 сентября 2014 года по 15 июля 2015 года Москаль занимал пост председателя Луганской облгосадминистрации. После того, как на востоке Украины начался конфликт, госадминистрация была перенесена в Северодонецк, а в Луганске появилось правительство самопровозглашенной ЛНР.



Ранее Генпрокуратура Украины признала ДНР и ЛНР террористическими организациями. В то же время представители Донецка и Луганска подписали документ, согласно которому обе самопровозглашенные республики объединились в "государство Новороссия".



Первоначально предполагалось, что Новороссия также будет включать в себя Крым и ряд других областей Украины - Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую области. Выход указанных регионов из-под контроля Киева планировался по итогам референдумов.



В 2015 году глава МИД ДНР Александр Кофман сделал заявление о том, что проект "Новороссия" решено на некоторое время заморозить. При этом спикер парламента Новороссии Олег Царев уточнял, что возобновление произойдет сразу после того, как украинская сторона "нарушит объявленное перемирие", в случае эскалации военных действий.



Автор: Злата Богатова

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