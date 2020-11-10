Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве продлены каникулы для школ и колледжей

18:44

Фото: mockva.ru



Столичная администрация приняла решение о продлении зимних каникул до 17 января.



Как пояснил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, речь идет о некоторых образовательных учреждениях, включая учеников школ с первого по одиннадцатый класс.



Продление зимних каникул распространится на столичные колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы, пояснил Сергей Собянин.



По словам столичного градоначальника, такие меры будут способствовать стабилизации темпов распространения ковида. Власти надеются, что благодаря продленным каникулам в январе удастся "избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений". В соответствующем указе Собянина указано, что социальные карты учащихся 6-11 классов для бесплатного и льготного проезда в транспорте будут блокированы до 17 декабря.



Мэр Москвы также отметил, что столичная администрация настоятельно рекомендует принять аналогичные решения и негосударственным образовательным организациям.



По последним официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено еще 27 002 случая заражения COVID-19, в том числе, 5 641 - в Москве. Как свидетельствует информация, опубликованная сегодня департаментом здравоохранения российской столицы, в ноябре число летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве сократилось на 11%. В период с начала эпидемии уровень летальности от COVID-19 колебался от 2,23% до 3,38%.



Автор: Злата Богатова

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