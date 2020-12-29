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После убийства подростками женщины под Смоленском возбудили еще одно уголовное дело


29.12.2020 16:16
После убийства подростками женщины под Смоленском возбудили еще одно уголовное делоФото: vk.com

Следственные органы Темкинского района Смоленской области возбудили еще одно дело по факту бездействия сотрудников системы профилактики.

Как сообщает СУ СКР по региону, речь идет о ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Трагедия случилась вечером 23 декабря, когда двое подростков, 16 и 17 лет, подкараулили местную жительницу. Напав на женщину в безлюдном месте, несовершеннолетние совершили жестокое убийство. Ранее по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

В ходе начатого расследования выяснилось, что еще в 2016 году оба подозреваемых впервые были поставлены на учет за совершение общественно опасных деяний. Впоследствии подростки неоднократно вновь совершали административные нарушения и различные преступления, а также продолжали вести антиобщественный образ жизни. При этом множество обращений, включая сигналы о противоправной деятельности несовершеннолетних, связанной с применением насилия, поступали в адрес органов государственной власти и местного самоуправления.

В результате бездействия органов системы профилактики Темкинского района и непринятия соответствующих мер у несовершеннолетних, вероятно, могло сформироваться ощущение полной безнаказанности и бесконтрольности. Преступление, в котором сейчас подозревают подростков, относится к категории особо тяжких, указано в официальном сообщении.

По данным региональных СМИ, жертвой жестокого убийства стала 38-летняя заведующая детским сад Виктория Реснянская. Злоумышленники напали на нее, когда она вечером шла домой с работы. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда женщина начала задерживаться. Останки местной жительницы обнаружили кинологи с собаками - убийцы оставили тело в лесу неподалеку от деревни Селенки.

Отмечается, что дочь погибшей женщины была одноклассницей одного из подозреваемых. Следователи сейчас прорабатывают в числе прочих версию о том, что мотивом убийства могла стать месть. Мать не разрешала дочери общаться с хулиганами, терроризировавшими всю деревню и промышлявшими воровством.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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