Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После убийства подростками женщины под Смоленском возбудили еще одно уголовное дело

29.12.2020 16:16

Фото: vk.com



Следственные органы Темкинского района Смоленской области возбудили еще одно дело по факту бездействия сотрудников системы профилактики.



Как сообщает СУ СКР по региону, речь идет о ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).



Трагедия случилась вечером 23 декабря, когда двое подростков, 16 и 17 лет, подкараулили местную жительницу. Напав на женщину в безлюдном месте, несовершеннолетние совершили жестокое убийство. Ранее по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.



В ходе начатого расследования выяснилось, что еще в 2016 году оба подозреваемых впервые были поставлены на учет за совершение общественно опасных деяний. Впоследствии подростки неоднократно вновь совершали административные нарушения и различные преступления, а также продолжали вести антиобщественный образ жизни. При этом множество обращений, включая сигналы о противоправной деятельности несовершеннолетних, связанной с применением насилия, поступали в адрес органов государственной власти и местного самоуправления.



В результате бездействия органов системы профилактики Темкинского района и непринятия соответствующих мер у несовершеннолетних, вероятно, могло сформироваться ощущение полной безнаказанности и бесконтрольности. Преступление, в котором сейчас подозревают подростков, относится к категории особо тяжких, указано в официальном сообщении.



По данным региональных СМИ, жертвой жестокого убийства стала 38-летняя заведующая детским сад Виктория Реснянская. Злоумышленники напали на нее, когда она вечером шла домой с работы. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда женщина начала задерживаться. Останки местной жительницы обнаружили кинологи с собаками - убийцы оставили тело в лесу неподалеку от деревни Селенки.



Отмечается, что дочь погибшей женщины была одноклассницей одного из подозреваемых. Следователи сейчас прорабатывают в числе прочих версию о том, что мотивом убийства могла стать месть. Мать не разрешала дочери общаться с хулиганами, терроризировавшими всю деревню и промышлявшими воровством.



Автор: Злата Богатова

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