Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии за шпионаж

15:57

Фото: 24pressa.ru



Мосгорсуд огласил приговор по громкому делу бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан.



Подсудимая признана виновной в шпионаже в пользу Молдавии и получила 15 лет колонии общего режима.



Известно также, что Мосгорсуд обратил в доход государства деньги в размере более 656 млн руб., изъятые у Карины Цуркан в ходе следствия, пишет "Коммерсантъ". На этом настаивало гособвинение, указывая, что денежные средства были получены в результате преступной деятельности.



Учитывая специфику обвинения, материалы уголовного дела Цуркан являются засекреченными. Поэтому слушания состоялись при закрытых дверях. Судья оглашал лишь вводную и резолютивную части вынесенного приговора.



В процессе прений сторон прокурор Борис Локтионов назвал Карину Цуркан "врагом государства", подчеркивая доказанность ее вины, и запросил суд о наказании в виде 18 лет колонии. Об этом агентство "Интерфакс" сообщает со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, являющегося руководителем правозащитного объединения "Команда 29". По его словам, защита будет добиваться обжалования приговора, "в апелляционной и, если потребуется, кассационной инстанции".



Согласно действующему в РФ законодательству, преступление, которая совершила Цуркан, считается особо тяжким. Вместе с тем, в России сейчас женщинам не назначают наказание с отбыванием в колониях строгого режима. Период нахождения в СИЗО был засчитан как день под стражей за день в колонии, а не за полтора, как это может происходить в других случаях.



По данным российских СМИ, предположительно, Цуркан могла передавать за рубеж секретную информацию, которая касалась поставок электроэнергии на украинскую территорию. Представительница руководства крупной энергетической компании была взята под стражу в июне 2018 года. С момента задержания отказывалась признавать вину.



В частности, весной 2015 года в распоряжение Цуркан оказалась электронная версия "проекта документа Минэнерго", посвященного отдельным аспектам действий энергетических компаний РФ на канале международного сотрудничества. По версии следствия, эти материалы были переданы иностранной спецслужбе не позднее 29 сентября того же года.



Ранее в молдавском МИД опровергли сведения о том, что Карина Цуркан имеет гражданство республики. Дипломаты пояснили, что она действительно родилась и проживала в стране, имеет диплом Международного Независимого университета Молдавии. В Россию Цуркан уехала в начале 2000-х годов, получив впоследствии паспорт РФ. Указ о лишении ее молдавского гражданства экс-президент страны Николай Тимофти подписал в 2016 году.



Автор: Злата Богатова

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