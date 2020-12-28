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ФСБ перекрыла поставки кокаина из Южной Америки
10:20
Фото: irk.today
ФСБ совместно с правоохранительными органами Соединенных Штатов смогла выявить канал крупных поставок наркотиков из Южной Америки в Россию и страны Европы.
В рамках этой масштабной операции удалось изъять в общей сложности свыше 300 кг кокаина, задержаны несколько человек.
Операция осуществлялась в несколько этапов, сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Российские силовики действовали вместе с представителями Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.
Как стало известно, в минувшем мае был пойман наркокурьер, действовавший в Петербурге. Правоохранители обнаружили и изъяли у нег около 1 кг кокаина, после чего были установлены и остальные члены этого преступного сообщества. По данным ФСБ, поставками запрещенных веществ из стран Южной Америки в Россию и Европу занимались граждане различных государств.
В рамках заключительного этапа этой масштабной операции на территории Подмосковья нашли тайник, сделанный наркоторговцами. Там находилось более 290 кг запрещенных веществ. По данным спецслужбы, с учетом цен черного рынка, общий доход от реализации кокаина, который был изъят у преступников в процессе оперативных действий, мог превысить миллиард рублей.
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