Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ перекрыла поставки кокаина из Южной Америки

10:20

Фото: irk.today



ФСБ совместно с правоохранительными органами Соединенных Штатов смогла выявить канал крупных поставок наркотиков из Южной Америки в Россию и страны Европы.



В рамках этой масштабной операции удалось изъять в общей сложности свыше 300 кг кокаина, задержаны несколько человек.



Операция осуществлялась в несколько этапов, сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Российские силовики действовали вместе с представителями Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.



Как стало известно, в минувшем мае был пойман наркокурьер, действовавший в Петербурге. Правоохранители обнаружили и изъяли у нег около 1 кг кокаина, после чего были установлены и остальные члены этого преступного сообщества. По данным ФСБ, поставками запрещенных веществ из стран Южной Америки в Россию и Европу занимались граждане различных государств.



В рамках заключительного этапа этой масштабной операции на территории Подмосковья нашли тайник, сделанный наркоторговцами. Там находилось более 290 кг запрещенных веществ. По данным спецслужбы, с учетом цен черного рынка, общий доход от реализации кокаина, который был изъят у преступников в процессе оперативных действий, мог превысить миллиард рублей.



Автор: Злата Богатова

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