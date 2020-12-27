Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Башкирии и двух его детей нашли мертвыми после ссоры с женой

27.12.2020 21:07

Фото: vk.com



Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух детей и их отца, тела которых были найдены в автомобиле на берегу реки Уршак в Башкирии.



Как передают российские СМИ со ссылкой на сообщение надзорного ведомства, трагедия случилась накануне, 26 декабря.



Прокуратура Башкирии информирует о том, что в ходе проверки будут установлены причины и все обстоятельства ЧП. Кроме того, ведомство даст оценку качеству исполнения требований российского законодательства о несовершеннолетних, включая полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.



Позднее будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования, указано в сообщении.



К месту происшествия ранее выезжал прокурор Давлекановского района Юрий Сердюк, координировавший деятельность сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура будет контролировать процесс расследования по уголовному делу, которое возбудили по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних").



В надзорном ведомстве пояснили, что в минувшую субботу, 26 декабря, местный житель повздорил с супругой и после ссоры уехал в неизвестном направлении на собственной машине. Мужчина забрал с собой двух детей, годовалую дочку и шестилетнего сына.



Встревоженная жена обратилась в полицию, вскоре после чего ее близкие были найдены мертвыми в автомобиле, который находился на берегу реки Уршак. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и его детей могло стать отравление угарным газом.



По данным региональных СМИ, мужчина мог умышленно отравить детей, заподозрив жену в измене. В Сети распространилась аудиозапись, на которой он озвучивает подобные намерения и заявляет, что "детей забирает с собой".



Автор: Злата Богатова

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