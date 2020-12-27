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В Берлине 4 человека получили ранения в результате стрельбы


27.12.2020 11:35
В Берлине 4 человека получили ранения в результате стрельбыФото: deon.pl

Полиция столицы ФРГ выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого получили огнестрельные ранения четыре человека.

О случившемся рассказывает газета Bild.

Со ссылкой на источники в полиции Берлина уточняется, что ЧП зафиксировано на территории района Кройцберг, неподалеку от штаб-квартиры Социал-демократической партии. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

По официальным данным, ранения получили четыре человека, сведений о их состоянии пока нет.

Представители Генпрокуратуры связали этот инцидент с организованной преступностью. Отмечается, что расследованием занимается отдел убийств полиции Берлина.

По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство, имеется несколько подозреваемых, пояснили в ведомстве. В интересах следствия информация о личности и мотивах причастных к стрельбе пока не озвучивалась.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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