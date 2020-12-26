Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров назвал неприемлемым запрет руководству России посещать спортивные состязания

11:04

Фото: kapital.kz

Сергей Лавров



Неприемлемым назвал запрет российским официальным лицам посещать международные спортивные состязания глава МИД РФ Сергей Лавров.



Министр говорил на эту тему в интервью каналу "Матч ТВ". Фрагмент интервью появился накануне на сайте телевизионного канала.



Глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказался по поводу санкций в отношении российского спорта, которые на прошлой неделе, 17 декабря, были утверждены CAS. Как подчеркнул Лавров, непонятны и неприемлемы положения, связанные с запретом посещать международные состязания представителям властей. Министр также отметил, что разрешение использовать национальные символы на форме спортсменов можно рассматривать как "послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018".



Напомним, на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россиянам было запрещено участвовать в крупных соревнованиях международного уровня под флагом РФ вплоть до 16 декабря 2022 года. Кроме того, в качестве компенсации расходов, которые WADA понесла в период с начала прошлого года, РУСАДА должно выплатить этой международной организации 1,27 млн долларов.



При этом главе РФ, премьер-министру и всем российским чиновникам официально запретили присутствовать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также мировых чемпионатах. Действие этих ограничений не распространяется лишь на тех, кто входит в состав соответствующих комитетом либо приглашен главой государства, в которой проходят состязания.



Автор: Злата Богатова

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