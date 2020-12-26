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Псковские военные объяснили стрельбу по торговому центру
26.12.2020 18:46
Фото: vk.com
В ходе мероприятий по обслуживанию техники и вооружения в парке боевых машин одной из местных частей военнослужащим был случайно произведен выстрел из 30-миллиметровой пушки.
Об этом заявили представители командования Псковского гарнизона, прокомментировав сообщения в СМИ о снаряде, упавшем на крышу ТЦ Fjord Plaza.
Как информирует командование Псковского гарнизона, выстрел из 30-миллиметровой пушки был случайным. Он произошел непроизвольно, когда проходили мероприятия по плановому обслуживанию вооружения и техники в парке боевых машин в одной из местных частей, передает ТАСС. Какие либо-другие подробности случившегося пока не приводятся.
Уточняется при этом, что металлическая болванка, в которой в тот момент не имелось взрывчатых веществ, уже на излете траектории упала на нежилое здание, расположенное на окраине Пскова. К счастью, обошлось без пострадавших.
Командование подчеркивает, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства инцидента также выясняют правоохранительные органы.
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