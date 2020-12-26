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Афганские исламисты убили известную правозащитницу
26.12.2020 13:16
Фото: vk.com
В провинции Каписа на востоке Афганистана исламисты расстреляли известную в стране гражданскую активистку, борца за права женщин Фрешту Кохистани.
По данным силовых структур, во время вооруженного нападения был тяжело ранен брат правозащитницы.
Вместе с тем, представители региональной полиции сообщают о том, что брат Фрешты Кохистани также погиб в результате инцидента.
В МВД Афганистана пояснили, что ЧП случилось в минувший четверг, 24 декабря, около 17:00 по местному времени (15:30 по Москве). Установлено, что во Фрешту Кохистани и ее брата стрелял неизвестный злоумышленник, передвигавшийся на мотоцикле.
Правоохранители полагают, что преступление было совершено исламистами, передает телеканал ToloNews со ссылкой на источники в МВД страны. Расследованием инцидента занимается местное подразделение разведки.
За день до гибели правозащитницы в Кабуле был убит глава независимой комиссии по наблюдению за выборами Юсуф Рашид. По данным агентства Reuters, видный общественный деятель был смертельно ранен, когда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате ЧП был тяжело ранен водитель правозащитника.
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