Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Афганские исламисты убили известную правозащитницу

26.12.2020 13:16

Фото: vk.com



В провинции Каписа на востоке Афганистана исламисты расстреляли известную в стране гражданскую активистку, борца за права женщин Фрешту Кохистани.



По данным силовых структур, во время вооруженного нападения был тяжело ранен брат правозащитницы.



Вместе с тем, представители региональной полиции сообщают о том, что брат Фрешты Кохистани также погиб в результате инцидента.



В МВД Афганистана пояснили, что ЧП случилось в минувший четверг, 24 декабря, около 17:00 по местному времени (15:30 по Москве). Установлено, что во Фрешту Кохистани и ее брата стрелял неизвестный злоумышленник, передвигавшийся на мотоцикле.



Правоохранители полагают, что преступление было совершено исламистами, передает телеканал ToloNews со ссылкой на источники в МВД страны. Расследованием инцидента занимается местное подразделение разведки.



За день до гибели правозащитницы в Кабуле был убит глава независимой комиссии по наблюдению за выборами Юсуф Рашид. По данным агентства Reuters, видный общественный деятель был смертельно ранен, когда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате ЧП был тяжело ранен водитель правозащитника.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 115

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.12.2020 12:37 В Дагестане предотвратили теракт

В Дагестане предотвратили теракт 26.12.2020 11:24 В ЦАР при нападении повстанцев погибли три миротворца ООН

В ЦАР при нападении повстанцев погибли три миротворца ООН 25.12.2020 17:30 СКР сообщил детали уголовного дела против Соболь

СКР сообщил детали уголовного дела против Соболь 25.12.2020 16:52 Петербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспирантки

Петербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспирантки 25.12.2020 13:52 В Приамурье два человека погибли в ДТП с локомотивом