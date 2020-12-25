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Лукашенко не хочет вакцинироваться от COVID-19
07:09
Фото: niasam.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается участвовать в вакцинации от COVID-19.
Глава государства высказался на эту тему во время визита в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
Видеозапись выступления белорусского лидера показал в своем эфире канал ОНТ.
По словам Александра Лукашенко, в вопросе вакцинации от коронавируса он относится к "скептикам". Президент Белоруссии заявил, что не будет ставить прививку и уже сообщил об этом главе Минздрава. Лукашенко отметил также, что министр его решение одобрил.
Ранее президент Белоруссии сообщал о том, что власти страны планируют привить от COVID-19 в течение весны следующего года около 1,2 млн жителей республики. По словам Лукашенко, речь идет о минимальном количестве. При наличии соответствующего числа желающих поставить прививку, объем вакцинации от коронавируса может оказаться больше.
Минувшим летом Лукашенко рассказал о том, что перенес COVID-19 на ногах. Позднее глава белорусского государства высказывал предположения о том, что его могли заразить умышленно.
Напомним, в конце ноября нежелание прививаться от коронавируса выразил президент Бразилии Жаир Болсонару. По словам политика, это его законное право. Президент при этом подчеркивал, что не намерен заставлять сограждан в обязательном порядке проходить вакцинацию.
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