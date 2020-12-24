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Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря


13:33
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабряФото: russophile.org

В этом году перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря не произойдет совершенно точно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами, лишь в будущем правительство может рассмотреть подобный вариант.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в уходящем году планов перенести один из дней новогодних каникул на 31 декабря уже "точно нет и де-юре быть не может". Отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, официальный представитель Кремля добавил, что правительство может рассмотреть подобные варианты в будущем.

По словам Пескова, окончательное решение по таким вопросам может быть принято с учетом "общего понимания возможностей выходного 31 числа". Будет ли это каким-либо образом компенсироваться, пока никакой определенности нет, пояснил пресс-секретарь российского президента.

Автор: Злата Богатова

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