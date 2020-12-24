|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
13:33
Фото: russophile.org
В этом году перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря не произойдет совершенно точно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами, лишь в будущем правительство может рассмотреть подобный вариант.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в уходящем году планов перенести один из дней новогодних каникул на 31 декабря уже "точно нет и де-юре быть не может". Отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, официальный представитель Кремля добавил, что правительство может рассмотреть подобные варианты в будущем.
По словам Пескова, окончательное решение по таким вопросам может быть принято с учетом "общего понимания возможностей выходного 31 числа". Будет ли это каким-либо образом компенсироваться, пока никакой определенности нет, пояснил пресс-секретарь российского президента.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|