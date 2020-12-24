Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меркель: ЕС и Великобритания заключили историческую сделку

24.12.2020 22:15

Фото: funik.ru



Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделку по Brexit между Европейским союзом и Великобританией можно считать исторической.



Комментарий политика приводится на сайте федерального правительства Германии.



По словам Ангелы Меркель, она "рада, что переговорщики Европейского союза и Великобритании достигли соглашения". Германский политик отметила, что речь идет о четком урегулировании взаимоотношений между ЕС и Лондоном, и потому случившееся "имеет историческое значение".



Как пояснил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, достигнутое соглашение подразумевает сохранение свободной торговли, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам, а также возможность координации санкций. Кроме того, продолжится действие безвизового режима между Евросоюзом и Великобританией.



Соглашение о свободной торговле и формате будущих отношений, которое смогли заключить Лондон и Брюссель, позволит Великобритании сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, заявил Борис Джонсон.



Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Великобритании отметил, что многим такая сделка казалась недостижимой, учитывая "вызовы, которые создает пандемия COVID-19". Однако борьба с коронавирусом остается приоритетом, поэтому хотелось "избежать лишней неопределенности". Как подчеркнул Джонсон, он стремился к тому, чтобы у королевства в следующем году имелись наилучшие шансы для экономического восстановления.



Автор: Злата Богатова

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