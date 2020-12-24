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Меркель: ЕС и Великобритания заключили историческую сделку
24.12.2020 22:15
Фото: funik.ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделку по Brexit между Европейским союзом и Великобританией можно считать исторической.
Комментарий политика приводится на сайте федерального правительства Германии.
По словам Ангелы Меркель, она "рада, что переговорщики Европейского союза и Великобритании достигли соглашения". Германский политик отметила, что речь идет о четком урегулировании взаимоотношений между ЕС и Лондоном, и потому случившееся "имеет историческое значение".
Как пояснил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, достигнутое соглашение подразумевает сохранение свободной торговли, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам, а также возможность координации санкций. Кроме того, продолжится действие безвизового режима между Евросоюзом и Великобританией.
Соглашение о свободной торговле и формате будущих отношений, которое смогли заключить Лондон и Брюссель, позволит Великобритании сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, заявил Борис Джонсон.
Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Великобритании отметил, что многим такая сделка казалась недостижимой, учитывая "вызовы, которые создает пандемия COVID-19". Однако борьба с коронавирусом остается приоритетом, поэтому хотелось "избежать лишней неопределенности". Как подчеркнул Джонсон, он стремился к тому, чтобы у королевства в следующем году имелись наилучшие шансы для экономического восстановления.
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