ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев COVID-19
В Израиле нашли следы цунами, смывшего древнее поселение
В Израиле нашли следы цунами, смывшего древнее поселение
Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года
Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабряПесков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
Названа возможная причина ДТП с автобусом под РязаньюНазвана возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
Меркель: ЕС и Великобритания заключили историческую сделкуМеркель: ЕС и Великобритания заключили историческую сделку
Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 годаАльмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года
Пострадавшая при стрельбе на юго-западе Москвы девушка умерла в больницеПострадавшая при стрельбе на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года


24.12.2020 21:45
Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 годаФото: vk.com

Знаменитый испанский кинорежиссер Педро Альмодовар рассказал о фильмах, которые произвели на него самое яркое впечатление в 2020 году.

Как пишет издание El Deseo, больше всего кинематографисту понравилась картина "Первая корова" Келли Рейхардт.

По мнению Петро Альмодовара, фильм "Первая корова", представляющий собой пример бадди-муви, можно считать "захватывающим вестерном".

Второе место в личном рейтинге культового испанца заняла готическая драма "Дьявол навсегда". Картину с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном режиссер назвал "раздирающей, поэтической и фанатичной".

В число наиболее понравившихся фильмов уходящего года Альмодовар также включил трагикомедию "Еще по одной" Томаса Винтерберга. Фильм, успевший завоевать премию Европейской киноакадемии, Альмодовар отметил за его "неморалистичность".

Кроме того, испанский режиссер упомянул такие картины как психологический фильм ужасов "Глотай" Карло Мирабелла-Дэйвиса, минималистическую ленту "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, драму "Малыш Джо" Джессики Хауснер и документальный проект "Художник и вор" Беньямина Реэ.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

«Спутник V» способен защитить от нового штамма коронавируса, заявил глава РФПИ«Спутник V» способен защитить от нового штамма коронавируса, заявил глава РФПИ
В Ухте собаки набросились на пару: женщина погиблаВ Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла
В России за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев COVID-19В России за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев COVID-19
Шойгу: США перебрасывают военных в Польшу и ПрибалтикуШойгу: США перебрасывают военных в Польшу и Прибалтику
Отсидевший 10 лет за убийство отца житель Югры зарезал матьОтсидевший 10 лет за убийство отца житель Югры зарезал мать

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru