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Альмодовар назвал лучшие фильмы 2020 года
24.12.2020 21:45
Фото: vk.com
Знаменитый испанский кинорежиссер Педро Альмодовар рассказал о фильмах, которые произвели на него самое яркое впечатление в 2020 году.
Как пишет издание El Deseo, больше всего кинематографисту понравилась картина "Первая корова" Келли Рейхардт.
По мнению Петро Альмодовара, фильм "Первая корова", представляющий собой пример бадди-муви, можно считать "захватывающим вестерном".
Второе место в личном рейтинге культового испанца заняла готическая драма "Дьявол навсегда". Картину с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном режиссер назвал "раздирающей, поэтической и фанатичной".
В число наиболее понравившихся фильмов уходящего года Альмодовар также включил трагикомедию "Еще по одной" Томаса Винтерберга. Фильм, успевший завоевать премию Европейской киноакадемии, Альмодовар отметил за его "неморалистичность".
Кроме того, испанский режиссер упомянул такие картины как психологический фильм ужасов "Глотай" Карло Мирабелла-Дэйвиса, минималистическую ленту "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, драму "Малыш Джо" Джессики Хауснер и документальный проект "Художник и вор" Беньямина Реэ.
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