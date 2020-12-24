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Пострадавшая при стрельбе на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице
24.12.2020 21:28
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
В одной из столичных больниц скончалась девушка, в которую накануне стрелял неизвестный злоумышленник, передает ТАСС.
После инцидента пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми ранениями.
Врачи до последнего боролись за жизнь пациентки, но повреждения оказались смертельными, пояснил источник в медицинских кругах Москвы.
ЧП случилось вечером минувшей среды, 23 декабря, на юго-западе Москвы. Сигнал о стрельбе поступил в полицию от очевидцев примерно в 22:50. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина расстрелял девушку 1990 г.р., когда она вместе с двумя подругами подходила к своему дому на Профсоюзной улице.
Сразу после нападения злоумышленник, вооруженный пистолетом, скрылся. Полиция ведет его поиски. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Предположительно, преступление могло быть совершено из-за бытового конфликта.
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