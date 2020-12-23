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Супругов из Калининграда осудили за госизмену
13:35
Фото: sm-news.ru
В Калининграде состоялись слушания по делу супругов, обвинявшихся в государственной измене. По данным ФСБ, пара передавали секретные сведения спецслужбам Латвии.
Оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к 12,5 и 13 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Сегодня, 24 декабря, Калининградский областной суд вынес приговор супружеской паре, которая обвинялась в сотрудничестве с латвийскими спецслужбами. Мужчину и женщину признали виновными в госизмене.
Как информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, супругов Зимина Антонину Константиновну и Антонца Константина Владимировича приговорили к наказанию в виде 12,5 и 13 лет лишения свободы соответственно. Помимо заключения Зиминой и Антонцу следует выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
По материалам дела, Зимина была завербована иностранной разведкой около восьми лет назад. Это случилось, когда в 2012 году женщина находилась за рубежом. Впоследствии россиянка вела сбор сведений, которые составляют государственную тайну, с целью передачи их спецслужбам Латвии.
В 2015 году, установили в ФСБ, Зимина привлекла к сотрудничеству с иностранными спецслужбами и мужа. Антонец в тот период занимал пост в Министерстве экономики Калининградской области. Он успел похитить и совместно с женой передал латвийской разведке секретные сведения.
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