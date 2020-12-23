Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Супругов из Калининграда осудили за госизмену

13:35

Фото: sm-news.ru



В Калининграде состоялись слушания по делу супругов, обвинявшихся в государственной измене. По данным ФСБ, пара передавали секретные сведения спецслужбам Латвии.



Оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к 12,5 и 13 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.



Сегодня, 24 декабря, Калининградский областной суд вынес приговор супружеской паре, которая обвинялась в сотрудничестве с латвийскими спецслужбами. Мужчину и женщину признали виновными в госизмене.



Как информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, супругов Зимина Антонину Константиновну и Антонца Константина Владимировича приговорили к наказанию в виде 12,5 и 13 лет лишения свободы соответственно. Помимо заключения Зиминой и Антонцу следует выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.



По материалам дела, Зимина была завербована иностранной разведкой около восьми лет назад. Это случилось, когда в 2012 году женщина находилась за рубежом. Впоследствии россиянка вела сбор сведений, которые составляют государственную тайну, с целью передачи их спецслужбам Латвии.



В 2015 году, установили в ФСБ, Зимина привлекла к сотрудничеству с иностранными спецслужбами и мужа. Антонец в тот период занимал пост в Министерстве экономики Калининградской области. Он успел похитить и совместно с женой передал латвийской разведке секретные сведения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 119

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:57 В России за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев COVID-19 23.12.2020 21:26 В Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавируса

В Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавируса 23.12.2020 14:00 Опубликован отчет о лечении Навального в Берлине

Опубликован отчет о лечении Навального в Берлине 22.12.2020 22:00 Доля государства в Первом канале с 51% будет снижена до 34%

Доля государства в Первом канале с 51% будет снижена до 34% 22.12.2020 21:04 В Канаде обнаружена мумия волчицы, жившей 57 тыс. лет назад