Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончалась певица Рика Зарай

24.12.2020 12:50

Фото: moiarussia.ru



Во Франции скончалась известная певица Рика Зарай (Гозман), сообщает посольство Израиля в Париже.



Артистке было восемьдесят два года.



Пик популярности Рики Зарай, обладавшей сильным и звонким голосом, пришелся на период 1960-1980 годов. В ее исполнении звучали тогда песни на французском и многих других языках, включая иврит. Среди наиболее известных композиций - "Я пою", "Без рубашки", а "Казачок", созданный на русскую мелодию, в 1969 году стал во Франции "золотым диском".



В течение своей творческой карьеры певица успела выпустить двадцать виниловых пластинок и компакт-дисков.



Рика Зарай родилась в 1938 году в Иерусалиме, ее родители были выходцами из России и Польши. В семилетнем возрасте она начала обучаться игре на фортепьяно, спустя восемь лет юная артистка смогла завоевать главную премию консерватории.



Дебют в качестве певицы Зарай состоялся, когда она служила в израильской армии и создала там музыкальный коллектив. Группа, выступавшая с мюзиклом, который сочинила Зарай, концертировала с большим успехом. Впоследствии певица стала знаменитой в Европе, когда переехала во Францию.



Автор: Злата Богатова

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