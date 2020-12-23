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В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии


23.12.2020 22:19
В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства КолумбииФото: press-az.com

Российские власти отреагировали на высылку колумбийской стороной двух наших дипломатов.

Как указано в сообщении отечественного внешнеполитического ведомства, в Москве объявлены нежелательными лицами двое сотрудников посольства Колумбии.

Колумбийскому послу в российской столице было заявлено, что Москва руководствуется принципом взаимности. В результате руководство РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников дипмиссии этого латиноамериканского государства.

Иностранного посла Педро Ласаро Лопеса Кабальеро вызвали в МИД России накануне, 22 декабря.

Российские дипломаты подчеркивают, что подобные действия Боготы не соответствуют духу "традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений", которые связывают два государства.

Ранее колумбийское руководство объявило о решении выслать из республики двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионской деятельности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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