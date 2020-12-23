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В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии
23.12.2020 22:19
Фото: press-az.com
Российские власти отреагировали на высылку колумбийской стороной двух наших дипломатов.
Как указано в сообщении отечественного внешнеполитического ведомства, в Москве объявлены нежелательными лицами двое сотрудников посольства Колумбии.
Колумбийскому послу в российской столице было заявлено, что Москва руководствуется принципом взаимности. В результате руководство РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников дипмиссии этого латиноамериканского государства.
Иностранного посла Педро Ласаро Лопеса Кабальеро вызвали в МИД России накануне, 22 декабря.
Российские дипломаты подчеркивают, что подобные действия Боготы не соответствуют духу "традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений", которые связывают два государства.
Ранее колумбийское руководство объявило о решении выслать из республики двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионской деятельности.
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