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Власти Колумбии высылают двух российских дипломатов
23.12.2020 00:20
Фото: vk.com
Руководство Колумбии приняло решение о выдворении из страны двух российских дипломатов.
Как сообщает Tiempo, сотрудники МИД РФ, объявленные персонами нон грата, подозреваются в шпионаже.
В прессе названы имена - Александр Паристов и Александр Белоусов. По данным СМИ, российские дипломаты подозреваются в том, что вербовали агентов в городе Кали, а также могли заниматься экономическим шпионажем.
В МИД Колумбии, прокомментировав публикации о высылке российских дипломатов, пояснили, что речь идет о нарушении Венской конвенции. В ведомстве отметили, что проводилась проверка, по результатам которой были получены соответствующие доказательства.
Колумбийские дипломаты заявили, что их российские коллеги вели "деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях". В итоге власти страны приняли решение о признании их персонами нон грата.
Конвенция о дипломатических сношениях, принятая весной 1961 года в столице Австрии, представляет собой регламент всех основных вопросов, связанных с дипломатическим правом. Документ был ратифицирован Москвой 11 февраля 1964 г.
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