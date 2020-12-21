Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В санкционный список Минторга США вошли СВР и Минобороны РФ

07:00

Фото: ghall.com.ua



В санкционный список Минторга Соединенных Штатов включены сорок пять российских ведомств и компаний.



Среди них - Служба внешней разведки (СВР), Министерство обороны РФ и Рособоронэкспорт.



Как указано в сообщении на сайте американского ведомства, действие ограничений распространяется на организации, занимающиеся производством продукции для военных. В список, в частности, вошли Рособоронэкспорт и госкорпорация "Ростех", включающая в себя Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром".



В общей сложности в перечень Минторга Соединенных Штатов вошли сорок пять организаций из России и пятьдесят восемь из Китая. Санкции означают, что американским компаниям будет необходимо оформлять специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции всем, кто попал в очередной "черный список".



Ранее появились сведения о том, что Джо Байден после вступления в должность главы США намерен рассмотреть несколько вариантов реакции на кибератаки, предписываемые России. Ответные меры могут предусматривать как объявление новых финансовых ограничений, так и кибератаки, целью которых окажутся объекты российской инфраструктуры.



Автор: Злата Богатова

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