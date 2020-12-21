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В Харьков доставили тело мэра Кернеса
06:05
Фото: vechrost.ru
В Харькове совершил посадку самолет, доставивший на Украину тело мэра города Геннадия Кернеса.
Как передает телевизионный канал 112.ua, борт приземлился накануне вечером, 21 декабря.
В аэропорту самолет встречали представители руководства Харькова. У воздушной гавани дежурили сотрудники полиции, медики и спасатели.
Харьковский градоначальник Геннадий Кернес умер 17 декабря из-за осложнений COVID-19. Врачи диагностировали у него коронавирус еще в минувшем сентябре. Мэру Харькова впоследствии оказывали помощь в знаменитой берлинской клинике Charite, где в прошлом лечили многих известных политиков.
В момент поступления врачи Charite оценивали состояние Кернеса как тяжелое. Причиной резкого ухудшения стали проблемы с почками, возникшие на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции.
После кончины градоначальника секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил о том, что в честь Геннадия Кернеса предполагается назвать одну из станций городского метрополитена.
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