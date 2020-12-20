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СМИ: Пропавший в Новосибирске бизнесмен имел большие долги
07:34
Фото: newstracker.ru
Как оказалось, дорогие автомобили, на которых ездил мужчина, в действительности были лишь арендованными. Правоохранительные органы ранее подтвердили информацию об исчезновении семьи с двумя маленькими детьми. По данным полиции, супруги не выходили на связь с 17 декабря.
Как пояснили в региональном главке МВД, в ходе проверки было установлено, что семейство отправилось в Москву. Дальнейший маршрут супругов, 28 и 30 лет, а также двух их дочерей, возраста одного года и пяти лет, узнать пока не удалось. В полиции Новосибирской области отметили, что специалисты сейчас продолжают устанавливать местонахождение пропавшей семьи, а также обстоятельства, из-за которых они не выходят на связь.
Известно, что супруги с детьми выехали из Ленинского района Новосибирска на черном автомобиле Cadillac Escalade еще 17 декабря. После того, как родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию, начали проводить розыскные мероприятия.
По данным российских СМИ, Александр и Наталья Фреюк могли покинуть Новосибирск из-за долгов, появившихся у главы семейства. Выяснилось, что машина, на которой они передвигались, не принадлежала бизнесмену. Арендованным был и автомобиль Nissan Qashqai, который мужчина несколько дней назад подарил отцу.
Как пишет Лайф, полицейские отследили путь супругов и их детей по камерам видеонаблюдения. Оказалось, что они добрались до аэропорта Толмачево и вылетели в Москву. Добравшись до Киевского вокзала, семья уехала в неизвестном направлении.
Отмечается также, что Фреюк уже связался с отцом, который инициировал поиски, и извинился. Родственникам Александра тем временем начали звонить его кредиторы, требуя возвращения крупных сумм.
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