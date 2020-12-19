Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье во время задержания убит наркоторговец

19.12.2020 22:44

Фото: xida.ru



Стрелявший в сотрудников полиции мужчина был смертельно ранен 18 декабря в подмосковном Егорьевске, передает ТАСС.



Об инциденте журналистам рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.



Как стало известно, во время задержания подозреваемый в наркоторговле пытался оказывать сопротивление и открыл стрельбу по полицейским из своего пистолета.



ЧП случилось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю. Они прибыли в Подмосковье в служебную командировку и смогли установить местонахождение 38-летнего мужчины, который подозревался в незаконном обороте наркотиков.



Увидев правоохранителей, фигурант произвел в их сторону несколько выстрелов из имевшегося при нем пистолета. Когда мужчина пытался скрыться, содействие камчатским коллегам оказали сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Егорьевск, патрулировавшие в тот момент район Соборной площади. Заметив убегавшего от полиции мужчину, к преследователям присоединился старший наряда. Как только он вышел из автомашины, подозреваемый начал стрелять и в его сторону.



Когда сотрудник Госавтоинспекции смог догнать убегавшего и повалить на землю, подозреваемый был смертельно ранен из собственного оружия и погиб на месте. В ходе операции никто из силовиков не пострадал, отметила Петрова.



Автор: Злата Богатова

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