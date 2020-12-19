ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Подмосковье во время задержания убит наркоторговец
В Подмосковье во время задержания убит наркоторговец
В мэрии Екатеринбурга отказались комментировать слухи об отставке Высокинского
В мэрии Екатеринбурга отказались комментировать слухи об отставке Высокинского
В Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла
В Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В мэрии Екатеринбурга отказались комментировать слухи об отставке ВысокинскогоВ мэрии Екатеринбурга отказались комментировать слухи об отставке Высокинского
В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве ученогоВ Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве ученого
Жители Лондона массово уезжают из города из-за новых ограниченийЖители Лондона массово уезжают из города из-за новых ограничений
В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
В США зафиксирован пик заболеваемости COVID-19В США зафиксирован пик заболеваемости COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье во время задержания убит наркоторговец


19.12.2020 22:44
В Подмосковье во время задержания убит наркоторговецФото: xida.ru

Стрелявший в сотрудников полиции мужчина был смертельно ранен 18 декабря в подмосковном Егорьевске, передает ТАСС.

Об инциденте журналистам рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

Как стало известно, во время задержания подозреваемый в наркоторговле пытался оказывать сопротивление и открыл стрельбу по полицейским из своего пистолета.

ЧП случилось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю. Они прибыли в Подмосковье в служебную командировку и смогли установить местонахождение 38-летнего мужчины, который подозревался в незаконном обороте наркотиков.

Увидев правоохранителей, фигурант произвел в их сторону несколько выстрелов из имевшегося при нем пистолета. Когда мужчина пытался скрыться, содействие камчатским коллегам оказали сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Егорьевск, патрулировавшие в тот момент район Соборной площади. Заметив убегавшего от полиции мужчину, к преследователям присоединился старший наряда. Как только он вышел из автомашины, подозреваемый начал стрелять и в его сторону.

Когда сотрудник Госавтоинспекции смог догнать убегавшего и повалить на землю, подозреваемый был смертельно ранен из собственного оружия и погиб на месте. В ходе операции никто из силовиков не пострадал, отметила Петрова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВДВ Албании после убийства полицейским юноши сменили главу МВД
CNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации БайденаCNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Российские рок-музыканты посвятят медикам благотворительный онлайн-концертРоссийские рок-музыканты посвятят медикам благотворительный онлайн-концерт
X5 Retail Group снижает стоимость семи социально значимых продуктовX5 Retail Group снижает стоимость семи социально значимых продуктов
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКРНавальный намерен обратиться в ФСБ и СКР

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru