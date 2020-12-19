|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье во время задержания убит наркоторговец
19.12.2020 22:44
Фото: xida.ru
Стрелявший в сотрудников полиции мужчина был смертельно ранен 18 декабря в подмосковном Егорьевске, передает ТАСС.
Об инциденте журналистам рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.
Как стало известно, во время задержания подозреваемый в наркоторговле пытался оказывать сопротивление и открыл стрельбу по полицейским из своего пистолета.
ЧП случилось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю. Они прибыли в Подмосковье в служебную командировку и смогли установить местонахождение 38-летнего мужчины, который подозревался в незаконном обороте наркотиков.
Увидев правоохранителей, фигурант произвел в их сторону несколько выстрелов из имевшегося при нем пистолета. Когда мужчина пытался скрыться, содействие камчатским коллегам оказали сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Егорьевск, патрулировавшие в тот момент район Соборной площади. Заметив убегавшего от полиции мужчину, к преследователям присоединился старший наряда. Как только он вышел из автомашины, подозреваемый начал стрелять и в его сторону.
Когда сотрудник Госавтоинспекции смог догнать убегавшего и повалить на землю, подозреваемый был смертельно ранен из собственного оружия и погиб на месте. В ходе операции никто из силовиков не пострадал, отметила Петрова.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|