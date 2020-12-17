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Мария Шарапова собирается выйти замуж за британского миллионера
17.12.2020 22:59
Фото: gotennis.ru
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с Александром Гилксом.
Об этом радостном событии 33-летняя спортсменка рассказала в своем Instagram, опубликовав совместное фото с британским бизнесменом.
Когда планируется свадьба, пара пока не уточняет. Поклонники титулованной теннисистки уже начали поздравлять Марию, вскоре после публикации на странице отметились множество пользователей.
Избранник пятикратной чемпионки турниров серии "Большого шлема" принадлежит семье британских аристократов. 40-летний Александр Гилкс сейчас является главой аукционного дома Paddle8, а также входит в правление Нью-йоркской академии искусств.
В прошлом теннисистка встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
Мария Шарапова ранее вошла в топ-10 наиболее упоминаемых спортсменок планеты в Twitter. Россиянка заняла в нем седьмую строчку.
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