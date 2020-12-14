Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин направил Байдену поздравления с победой на выборах

11:50

Фото: livejournal.com



Глава РФ Владимир Путин направил поздравления Джозефу Байдену, одержавшему победу на президентских в выборах в Соединенных Штатах.



Об этом сегодня, 15 декабря, информирует пресс-служба Кремля.



Как стало известно, глава РФ в своем поздравительном послании пожелал американскому политику успешно деятельности на посту президента США. Владимир Путин при этом выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон, учитывая их "особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", несмотря на все имеющиеся разногласия смогут способствовать решению многих вызовов и проблем.



Российский лидер также написал о двустороннем сотрудничестве, которое должно быть основано на принципах равноправия и взаимного уважения и отвечать как интересам народов обоих государств, так и всего международного сообщества. В телеграмме, адресованной Байдену, Путин также выразил готовность к началу взаимодействия и контактам.



Выборы, на которых одержал победу кандидат от Демократической партии Джо Байден, проходили в США 3 ноября. По результатам голосования коллегии выборщиков выяснилось, что Байдена поддержали 306 человек. Согласно американской Конституции, теперь итоги выборов должен утвердить Конгресс. Предполагается, что 6 января 2021 года будет проведено совместное заседание Сената и Палаты представителей, в рамках которого состоится подсчет голосов выборщиков.



Автор: Злата Богатова

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