Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Чечне ликвидировали боевика

16.12.2020 22:13

Фото: deon.pl



Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента на территории Ачхой-Мартановского района Чечни, где был ликвидирован боевик, передает ТАСС.



Злоумышленник находился в федеральном розыске с 2012 года.



Как стало известно, участника незаконных вооруженных формирований силовикам удалось нейтрализовать накануне, 15 декабря, в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе. Личность бандита установлена, его имя - Казбек Байдулаев. Мужчина 1988 г.р. был объявлен в федеральный розыск еще в 2012 году.



После случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР. В полиции региона пояснили, что Байдулаев бросил гранату в сотрудников силовых структур, когда они пытались его задержать. В результате злоумышленник был смертельно ранен ответным огнем и скончался на месте.



При осуществлении спецоперации не пострадал никто из полицейских или представителей местного населения не пострадал, отметили в ведомстве. Позднее выяснилось, что ликвидированный боевик имел при себе кустарно изготовленное взрывное устройство и гранату.



Прокомментировав инцидент в своем Telegram-канале, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что силовики "сработали максимально профессионально и слаженно". В связи с проведением спецоперации какие-либо "ограничительные меры не вводились". Передвижение сейчас остается свободным, обстановка спокойная, отметил чеченский лидер.



Автор: Злата Богатова

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