|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Чечне ликвидировали боевика
16.12.2020 22:13
Фото: deon.pl
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента на территории Ачхой-Мартановского района Чечни, где был ликвидирован боевик, передает ТАСС.
Злоумышленник находился в федеральном розыске с 2012 года.
Как стало известно, участника незаконных вооруженных формирований силовикам удалось нейтрализовать накануне, 15 декабря, в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе. Личность бандита установлена, его имя - Казбек Байдулаев. Мужчина 1988 г.р. был объявлен в федеральный розыск еще в 2012 году.
После случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР. В полиции региона пояснили, что Байдулаев бросил гранату в сотрудников силовых структур, когда они пытались его задержать. В результате злоумышленник был смертельно ранен ответным огнем и скончался на месте.
При осуществлении спецоперации не пострадал никто из полицейских или представителей местного населения не пострадал, отметили в ведомстве. Позднее выяснилось, что ликвидированный боевик имел при себе кустарно изготовленное взрывное устройство и гранату.
Прокомментировав инцидент в своем Telegram-канале, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что силовики "сработали максимально профессионально и слаженно". В связи с проведением спецоперации какие-либо "ограничительные меры не вводились". Передвижение сейчас остается свободным, обстановка спокойная, отметил чеченский лидер.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|