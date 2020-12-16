ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
В Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club
В Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагомРоссийские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
Путин пока не решил, пойдет ли на новый срокПутин пока не решил, пойдет ли на новый срок
CNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации БайденаCNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Скончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий КернесСкончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес
Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилейСтудия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Чечне ликвидировали боевика


16.12.2020 22:13
В Чечне ликвидировали боевикаФото: deon.pl

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента на территории Ачхой-Мартановского района Чечни, где был ликвидирован боевик, передает ТАСС.

Злоумышленник находился в федеральном розыске с 2012 года.

Как стало известно, участника незаконных вооруженных формирований силовикам удалось нейтрализовать накануне, 15 декабря, в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе. Личность бандита установлена, его имя - Казбек Байдулаев. Мужчина 1988 г.р. был объявлен в федеральный розыск еще в 2012 году.

После случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР. В полиции региона пояснили, что Байдулаев бросил гранату в сотрудников силовых структур, когда они пытались его задержать. В результате злоумышленник был смертельно ранен ответным огнем и скончался на месте.

При осуществлении спецоперации не пострадал никто из полицейских или представителей местного населения не пострадал, отметили в ведомстве. Позднее выяснилось, что ликвидированный боевик имел при себе кустарно изготовленное взрывное устройство и гранату.

Прокомментировав инцидент в своем Telegram-канале, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что силовики "сработали максимально профессионально и слаженно". В связи с проведением спецоперации какие-либо "ограничительные меры не вводились". Передвижение сейчас остается свободным, обстановка спокойная, отметил чеченский лидер.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Путин прокомментировал гибель журналистки СлавинойПутин прокомментировал гибель журналистки Славиной
Масштабный сбой произошел в работе сервисов GoogleМасштабный сбой произошел в работе сервисов Google
В Чечне ликвидировали боевикаВ Чечне ликвидировали боевика
В Москве убили 19-летнего курьера Delivery ClubВ Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в ДавосеРоссияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru