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РБК: на фоне пандемии смертность в России стала рекордной за 10 лет


12:51
РБК: на фоне пандемии смертность в России стала рекордной за 10 летФото: noticiasaominuto.com

В России уровень смертности оказался рекордно высоким за последнее десятилетие, сообщает РБК.

Издание публикует расчеты, которые были произведены на основе данных Росстата.

За период с января по октябрь текущего года в нашей стране в общей сложности было зарегистрировано 1,661 млн умерших. Показатель на 9,7% превышает цифры за тот же промежуток 2019 года. Как отмечается в публикации, уровень смертности за прошедшие десять месяцев был выше максимальных показателей за последнее десятилетие.

Как следует из расчетов, произведенных на основе данных Росстата, в прошлом году уровень смертности составлял примерно 103 человека на 10 тыс. населения. В 2020 году он возрос до 113,2, в в 2010 году, когда смертность в РФ стала заметно выше из-за аномально жаркой летней погоды, показатель составил 119,3 человека на 10 тыс.

Анализ сведений Минздрава и Росстата свидетельствует о том, что в этом году уровень смертности в расчете на 10 тыс. жителей возрос в 82 из 85 регионов РФ (в сравнении с прошлогодними показателями). В 33 из 85 субъектов при этом зафиксирован самый высокий за последние 10 лет уровень, как и в целом по России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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