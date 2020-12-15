ИнтерНовости - новости в стране и мире
Отрицающим коронавирус сектантам в Чихачево запрещают мыться
Отрицающим коронавирус сектантам в Чихачево запрещают мыться
На Кубани нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка
На Кубани нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Приземлилась посадочная капсула лунной миссии Китая «Чанъэ-5»Приземлилась посадочная капсула лунной миссии Китая «Чанъэ-5»
Минобороны опровергает сведения об окружении подразделений миротворцев в КарабахеМинобороны опровергает сведения об окружении подразделений миротворцев в Карабахе
Вакцинацию от COVID-19 включили в календарь профилактических прививокВакцинацию от COVID-19 включили в календарь профилактических прививок
РБК: на фоне пандемии смертность в России стала рекордной за 10 летРБК: на фоне пандемии смертность в России стала рекордной за 10 лет
Приговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабряПриговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабря

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Белгородской области более 500 человек пострадали из-за ледяного дождя


15.12.2020 23:26
В Белгородской области более 500 человек пострадали из-за ледяного дождяФото: 24rus.ru

За минувшие сутки в регионе пострадали более пятисот человек, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

Власти провели оперативное совещание по ликвидации последствий непогоды, в том числе, ледяного дождя.

Ранее местная администрация подтвердила сведения о том, что по причине метеорологических условий в Белгородской области получили травмы свыше 300 человек.

По уточненной информации, из-за ледяного дождя и гололеда пострадали в общей сложности 523 жителя области, в том числе, 78 детей. После обращения к медикам были госпитализированы с травмами 53 человека.

Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в областном центре, где помощи врачей потребовалась 52 жителям, указано в сообщении.

В мероприятиях по устранению последствий непогоды сейчас задействовано свыше 70 единиц спецтехники, привлечено 3,5 тыс. человек. С региональных дорог работа уже перемещается на тротуары и пешеходные пространства, а также в микрорайоны ИЖС.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавирусаРежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
Times: Навального пытались отравить еще раз перед вылетом в БерлинTimes: Навального пытались отравить еще раз перед вылетом в Берлин
В Белгородской области более 500 человек пострадали из-за ледяного дождяВ Белгородской области более 500 человек пострадали из-за ледяного дождя
Белорусские власти ограничивают выезд из страны из-за COVID-19Белорусские власти ограничивают выезд из страны из-за COVID-19
В Подмосковье ограничения будут продлены до 12 январяВ Подмосковье ограничения будут продлены до 12 января

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru