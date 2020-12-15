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В Белгородской области более 500 человек пострадали из-за ледяного дождя
15.12.2020 23:26
Фото: 24rus.ru
За минувшие сутки в регионе пострадали более пятисот человек, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
Власти провели оперативное совещание по ликвидации последствий непогоды, в том числе, ледяного дождя.
Ранее местная администрация подтвердила сведения о том, что по причине метеорологических условий в Белгородской области получили травмы свыше 300 человек.
По уточненной информации, из-за ледяного дождя и гололеда пострадали в общей сложности 523 жителя области, в том числе, 78 детей. После обращения к медикам были госпитализированы с травмами 53 человека.
Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в областном центре, где помощи врачей потребовалась 52 жителям, указано в сообщении.
В мероприятиях по устранению последствий непогоды сейчас задействовано свыше 70 единиц спецтехники, привлечено 3,5 тыс. человек. С региональных дорог работа уже перемещается на тротуары и пешеходные пространства, а также в микрорайоны ИЖС.
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