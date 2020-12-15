Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

15.12.2020 21:28

Фото: vk.com



Глава МИД РФ Сергей Лавров дал комментарий по поводу отказа от встречи с ним представителей властей Боснии и Герцеговины (БиГ).



По мнению российского министра, такое решение политиками не было принято самостоятельно. Потому случившееся не стоит рассматривать как инцидент, передает ТАСС.



С точки зрения перспектив развития взаимоотношений России с Боснией и Герцеговиной это происшествие не является существенным, пояснил Сергей Лавров. Как отметил глава МИД РФ, зарубежные политики явно действовали по чьей-то подсказке. Вероятно, в тот момент они пытались выразить интересы не большинства собственных избирателей, а неких внешних сил.



Как сказал Лавров, речь идет о тех, кто не заинтересован в том, чтобы государства западных Балкан могли реализовать законное право "на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами".



Ранее от встречи с главой российского МИД, находящимся в стране с рабочим визитом, отказались члены президиума БиГ Желько Комшич и Шефик Джаферович. Отмечалось, что причиной этого стали заявления Сергея Лаврова Дейтонским соглашениям, идущие "вразрез с позицией Боснии".



Сербский лидер Александар Вучич, отреагировав на демарш боснийского и хорватского членов Президиума БиГ, назвал его оскорблением традиций гостеприимства и недальновидностью. На эту тему глава государства высказался в ходе совместной с Лавровым пресс-конференции. Она была организована по итогам переговоров с российским министром на вилле "Мир" в Белграде.



Автор: Злата Богатова

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