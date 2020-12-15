ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человек
Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человек
Навальный назвал имена предполагаемых отравителей
Навальный назвал имена предполагаемых отравителей
Житель Москвы заставлял десятилетнюю дочь сбывать наркотики
Житель Москвы заставлял десятилетнюю дочь сбывать наркотики
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с нимЛавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним
Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человекВласти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человек
Путин направил Байдену поздравления с победой на выборахПутин направил Байдену поздравления с победой на выборах
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавирусаРежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
В Москве запустили сервис по определению тяжести пневмонииВ Москве запустили сервис по определению тяжести пневмонии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним


15.12.2020 21:28
Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с нимФото: vk.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал комментарий по поводу отказа от встречи с ним представителей властей Боснии и Герцеговины (БиГ).

По мнению российского министра, такое решение политиками не было принято самостоятельно. Потому случившееся не стоит рассматривать как инцидент, передает ТАСС.

С точки зрения перспектив развития взаимоотношений России с Боснией и Герцеговиной это происшествие не является существенным, пояснил Сергей Лавров. Как отметил глава МИД РФ, зарубежные политики явно действовали по чьей-то подсказке. Вероятно, в тот момент они пытались выразить интересы не большинства собственных избирателей, а неких внешних сил.

Как сказал Лавров, речь идет о тех, кто не заинтересован в том, чтобы государства западных Балкан могли реализовать законное право "на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами".

Ранее от встречи с главой российского МИД, находящимся в стране с рабочим визитом, отказались члены президиума БиГ Желько Комшич и Шефик Джаферович. Отмечалось, что причиной этого стали заявления Сергея Лаврова Дейтонским соглашениям, идущие "вразрез с позицией Боснии".

Сербский лидер Александар Вучич, отреагировав на демарш боснийского и хорватского членов Президиума БиГ, назвал его оскорблением традиций гостеприимства и недальновидностью. На эту тему глава государства высказался в ходе совместной с Лавровым пресс-конференции. Она была организована по итогам переговоров с российским министром на вилле "Мир" в Белграде.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В матче Лиги чемпионов команды ушли с поля из-за расистских оскорблений судьиВ матче Лиги чемпионов команды ушли с поля из-за расистских оскорблений судьи
Путин направил Байдену поздравления с победой на выборахПутин направил Байдену поздравления с победой на выборах
Путин прокомментировал гибель журналистки СлавинойПутин прокомментировал гибель журналистки Славиной
В Подмосковье ограничения будут продлены до 12 январяВ Подмосковье ограничения будут продлены до 12 января
В Дагестане уже почти две недели ищут пропавших в море рыбаковВ Дагестане уже почти две недели ищут пропавших в море рыбаков

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru